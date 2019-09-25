Президент Ирана Хасан Роухани высказался об американских системах противоракетной и противовоздушной обороны в контексте противодействия ракетной атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Он заявил, что разведка США не знала о предстоящей атаке на нефтяную инфраструктуру королевства, а также рассказал о неспособности системы ПВО США отразить их, что, по его мнению, является позором.

Еще более позорным фактором для США Роухани счел высказывания американских властей о причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты.

Роухани отметил, что йеменские повстанцы-хуситы имеют «очень передовые» системы вооружения.

Напомним, что ранее Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии.

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