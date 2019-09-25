Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.

«Несколько полицейских получили ранения при взрыве автобуса с использованием самодельного взрывного устройства в районе Юрегир, они доставлены в больницы. Их состояние не вызывает опасений», — сказал Демирташ в эфире телеканала NTV.

По информации телеканала, ранения получили пять полицейских.

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