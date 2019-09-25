Прокуратура германского города Штутгарт во вторник приняла решение оштрафовать автомобилестроительный концерн Daimler AG на 870 млн евро за нарушения в сфере надзора за сертификацией транспортных средств.

Как говорится в пресс-релизе прокуратуры, нарушения касаются отклонений от регуляторных требований, обнаруженных в ряде произведенных автомобилей Daimler-Benz. Ранее компании пришлось отозвать 280 тыс. автомобилей в Германии, на которых было установлено занижающее показатели выхлопов ПО.

«Интерфакс» отмечает, что представители компании не станут обжаловать решение прокуратуры. Таким образом, дело об административном нарушении в отношении Daimler закрыто.

Согласно заявлению Daimler, штраф не скажется на ее финансовых показателях за третий квартал.

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