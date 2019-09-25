Президент России Владимир Путин 1 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое состоится в Ереване. Об это сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Новые власти Армении тоже готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина. Причем армянская сторона готовится по двум фронтам. Первый из них будет касаться официальных мероприятий, а второй – предстоящих организации акций протеста против Путина, пишет армянский интернет-сайт politik.am.

Согласно источникам издания, различные представители власти консолидируют молодежь, которая будет участвовать в акциях протеста против Путина. Участники будут также из Грузии.

По данным издания, работу активистов с армянской стороны координирует депутат НС от фракции «Мой шаг» Ованнес Ованнисян, а связанные с участием в акциях граждан Грузии вопросы решает член партии «Гражданский договор» Арсен Харатян. В планируемых акциях могут принять участие также представители партии «Сасна црер».

Этими акциями протеста власти хотят продемонстрировать президенту РФ, что в Армении присутствует недовольство проводимой Россией политикой. Власти хотят также довести до российской стороны месседж о том, что в случае, если у руля государства будут не они, к власти могут прийти более радикальные силы, способные пойти на разрыв отношений с Российской Федерацией.

Minval.az