Число жертв землетрясения, произошедшего утром 24 сентября в восточной части Пакистана составило не менее 22 человек, ещё более 700 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть множество детей, сообщает «Лайф» со ссылкой на Gulf News.

Министр информации в управляемой Пакистаном части Кашмира Муштаф Минхас рассказал, что пострадавших обеспечивают предметами первой необходимости и палатками, чтобы люди не возвращались в повреждённые дома.

В регионе объявлено чрезвычайное положение, проводятся поисково-спасательные операции.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в 23 км к северу от пакистанского Джелума, на глубине 10 км. Толчки ощущались и в столице Исламабаде. В соседней Индии не вводились экстренные меры.



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