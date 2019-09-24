Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрел сторожевую собаку, сообщает «Спорт сегодня» со ссылкой на The Sun.

Французский футболист купил себе ротвейлера у компании, занимающейся разведением и воспитанием животных для охраны. На собаку Погба потратил почти € 18 тыс. Причиной такого решения стал агрессивный настрой по отношению к нему со стороны некоторых фанатов клуба, а также надпись «Pogba Out», недавно появившаяся рядом со входом на базу команды.

Ранее собак у той же фирмы приобрели одноклубники Погба защитник Фил Джонс и нападающий Маркус Рэшфорд. Как отметили в компании, животные не станут вести себя агрессивно в обычной жизни, пока не получат соответствующую команду.

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