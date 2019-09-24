Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к иранскому президенту Хасану Рухани с призывом, чтобы Иран помог в урегулировании кризиса в регионе, так как возможностей для снижения напряженности в регионе становится все меньше, сообщила во вторник канцелярия Макрона.

«Президент сказал, что в сложившейся ситуации способов для снижения эскалации мало, но это (снизить напряженность) как никогда необходимо, и для Ирана настало время изыскать эти способы», — говорится в заявлении канцелярии президента Франции (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель Ирана в ООН Алиреза Мир-Юсефи в свою очередь сообщил, что «обе стороны обсудили пути сохранения иранской сделки, двусторонние отношения и новую инициативу президента Рухани для региона».

Minval.az