Министр обороны Армении Давид Тоноян не исключает, что застреленный армянскими оккупантами в Карабахе азербайджанский военнослужащий мог заблудиться. Об этом он сказал журналистам во вторник.

«Может и заблудились», — сказал министр страны–агрессора.

Точную оценку произошедшему он давать не стал. По словам министра, нужно услышать оценку оккупационной армии Карабаха.

Как сообщал ранее «Минвал», 22 сентября военнослужащий прифронтовой воинской части Абдулрахманов Рамин Шовкет оглу, сбившись с пути, был застрелен армянами на территории между позициями сторон.

Minval.az