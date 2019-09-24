Голливудская актриса Анджелина Джоли попросила бывшего мужа Брэда Питта держаться подальше от рэпера Канье Уэста, который является мужем предпринимательницы Ким Кардашьян-Уэст.

Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источники.

Отмечается, что Питт рискует остаться без общения с детьми, если продолжит поддерживать приятельские отношения с хип-хоп-исполнителем. «Анджелина не переносит семейство Кардашьян и не хочет, чтобы ее дети находились рядом с ними. Именно об этом она и сказала Брэду. Она выдвинула ультиматум: Канье или дети», — сказал собеседник издания.

Питт несколько раз посещал воскресные церковные службы, которые устраивал рэпер, и отзывался о них крайне положительно. «Это чистый праздник жизни и людей. Это действительно восхитительно», — говорил актер. По его словам, Канье Уэст создал «нечто действительно особенное».

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