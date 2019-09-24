Турция может купить российские истребители Су-57 на выгодных для себя условиях, сказал спикер Великого национального собрания Мустафа Шентоп в ходе четвёртого совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

«Почему нет? Конечно, у каждой страны есть нужда в оборонной промышленности, при необходимости Турция может использовать это для оборонной промышленности. Это, помните, случилось и в отношении С-400, мы купили С-400. Турция может купить для своей обороны какие-либо средства только на выгодных условиях, это можно купить и у России, или у каких-то других третьих стран», — сказал Шентоп, отвечая на вопрос РИА Новости.

По поводу создания буферной зоны в Сирии Шентоп отметил, что «Турция в этом вопросе решительна относительно ликвидации террористов на севере Сирии, ликвидации террористического коридора в этом регионе».

«Это не означает, что мы сразу там будем проводить операции. Во-первых, с американцами наша армия проводит там совместное патрулирование. Если это не приведёт к какому-либо полезному результату окончательно, то, несомненно, Турция на востоке Евфрата будет проводить самостоятельно свои решения», — сказал он.

Шентоп добавил, что буферная зона будет сформирована в самое ближайшее время.

Minval.az