Любая агрессия против Ирана закончится полным поражением.

Как передает ТАСС, об этом во вторник заявил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

«Если США или Израиль предпримут действия против нашей страны, то мы дадим решительный ответ, — цитирует Багери агентство Fars. — Результатом агрессии в отношении Ирана может быть только поражение и плен».

Заявление Багери прозвучало на фоне нового обострения отношений между США и Ираном, связанного с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Два саудовских нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.

Minval.az