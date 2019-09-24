В итальянском городе Милан объявили лучших футболистов года.
Как передает Oxu.Az, обладатели награды The Best («Лучший») были определены на основе проведенного ФИФА голосования главных тренеров и капитанов сборных команд и журналистов, сообщает Газета.
Победителем был объявлен аргентинский звездный футболист Лионель Месси. Он уже в шестой раз становится лучшим футболистом года. Ни один другой игрок не может похвастаться таким достижением.
Напомним, что Месси уже получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
Лучший тренер — Юрген Клопп («Ливерпуль»)
Лучший тренер женской команды — Джилл Эллис (сборная США)
Лучший футболист — Лионель Месси («Барселона»)
Лучшая футболистка — Меган Рапино (сборная США)
Лучший вратарь — Алисон Бекер («Ливерпуль»)
Лучший вратарь в женском футболе — Сари Ван Веенендааль (сборная Нидерландов)
Лучший гол года (премия имени Ференца Пушкаша) — Даниэль Жори (забил мяч ударом через себя в ворота «Ференцвароша»)
Приз «Честная игра» — «Лидс» (Англия)
Фанат года — Сильвия Грекко (Бразилия) — женщина, которая привела своего незрячего сына Никколаса на матч с участием бразильского «Палмейраса» и весь поединок пересказывала ему ход игры
Также был объявлен состав символической сборной ФИФА:
Вратарь: Алисон Бекер («Ливерпуль»);
Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело Виейра («Реал»), Маттейс де Лигт («Ювентус»);
Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Эден Азар («Реал»);
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Все, кроме не приехавшего в Милан Криштиану Роналду, были на сцене.