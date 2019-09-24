В итальянском городе Милан объявили лучших футболистов года.

Как передает Oxu.Az, обладатели награды The Best («Лучший») были определены на основе проведенного ФИФА голосования главных тренеров и капитанов сборных команд и журналистов, сообщает Газета.

Победителем был объявлен аргентинский звездный футболист Лионель Месси. Он уже в шестой раз становится лучшим футболистом года. Ни один другой игрок не может похвастаться таким достижением.

Напомним, что Месси уже получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Лучший тренер — Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Лучший тренер женской команды — Джилл Эллис (сборная США)

Лучший футболист — Лионель Месси («Барселона»)

Лучшая футболистка — Меган Рапино (сборная США)

Лучший вратарь — Алисон Бекер («Ливерпуль»)

Лучший вратарь в женском футболе — Сари Ван Веенендааль (сборная Нидерландов)

Лучший гол года (премия имени Ференца Пушкаша) — Даниэль Жори (забил мяч ударом через себя в ворота «Ференцвароша»)

Приз «Честная игра» — «Лидс» (Англия)

Фанат года — Сильвия Грекко (Бразилия) — женщина, которая привела своего незрячего сына Никколаса на матч с участием бразильского «Палмейраса» и весь поединок пересказывала ему ход игры

Также был объявлен состав символической сборной ФИФА:

Вратарь: Алисон Бекер («Ливерпуль»);

Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело Виейра («Реал»), Маттейс де Лигт («Ювентус»);

Полузащитники: Френки де Йонг («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Эден Азар («Реал»);

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Все, кроме не приехавшего в Милан Криштиану Роналду, были на сцене.

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