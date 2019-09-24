ВС Турции и США приступили ко второму совместному наземному патрулированию в районах Сирии к востоку от Евфрата.

Как передает «Анадолу», патрулирование организовано в рамках шагов по формированию «зоны безопасности» в сирийских районах к востоку от реки Евфрат.

С турецкой стороны сирийскую территорию патрулируют четыре бронетранспортера, которые пересекли границу в 15 км к востоку от города Акчале (провинция Шанлыурфа) и выдвинулись к расположению американского военного конвоя.

Турецкие и американские военные направятся в сторону сельских районов Таль-Абъяда.

Ранее ВС Турции и США провели шесть воздушных и одно наземное патрулирование сирийской территории. Первое совместное наземное патрулирование восьмого сентября длилось около трех часов.

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