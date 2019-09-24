Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало встречу глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху в Нью-Йорке.

Как заявили в ведомстве, встреча между министрами ИД для определения текущей ситуации на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта вновь была отмечена инцидентом и убийством азербайджанского военнослужащего.

«Азербайджан всеми средствами будет отслеживать это дело, а те, кто причастен, будут наказаны», – заявили в внешнеполитическом ведомстве.

Что же касается встречи министров иностранных дел, то на ней состоялся лишь «обмен мнениями о существующих переговорах с пониманием того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны активизировать свои усилия по обеспечению мира в регионе и уважению международных норм, принципов и порядков в регионе», добавили в МИД.

Minval.az