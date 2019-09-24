Соединенные Штаты могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и американских истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщает во вторник телеканал Haber Turk со ссылкой на свои источники.

По его данным, Вашингтон и Анкара готовятся подписать соглашение о свободной торговле, чтобы достичь уровня товарооборота в $100 млрд. В рамках этого соглашения Турции будет сделано новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и F-35, для республики также будут снижены пошлины на алюминий и сталь.

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей зенитных ракетных комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у Москвы.

Minval.az