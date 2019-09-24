Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «стал его другом» после переговоров об освобождении американского пастора Эндрю Крейга Брансона из-под ареста в Турции.

«В прошлом году после очень коротких и уважительных переговоров с очень сильным человеком, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который стал моим другом, мы вернули домой пастора Брансона», — сказал американский лидер на мероприятии «Глобальный призыв в защиту религиозной свободы» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Я позвонил президенту (Эрдогану) и сказал: « Он (пастор Брансон) невиновен». Я хочу поблагодарить президента Эрдогана», — добавил глава Белого дома.

Американский лидер также сообщил, что США намерены выделить 25 миллионов долларов на финансирование защиты религиозных свобод, мест религиозного поклонения и религиозных памятников.

«Анадолу» уточняет, что Эндрю Крейг Брансон был задержан девятого декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK. Затем он был освобожден при условии нахождения под домашним арестом.

В октябре 2018 года запрет на выезд из Турции и домашний арест Брансона был отменен.

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