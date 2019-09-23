Борющиеся против изменения климата активисты движения Shut Down D.C. перекрыли ряд улиц в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к саммиту ООН по климату, который стартовал в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Washington Post в понедельник, 23 сентября.

По данным агентства, целью активистов стали четыре района, а именно Фаррагут сквэр, Коламбус серкл, Фолегр парк, а также район транспортного узла Юнион стейшн. Отмечается, что на перекрестке у Белого дома протестующие установили небольшой парусник. Еще около 200 активистов устроили на улице танцевальную вечеринку.

Протест поддерживают около 20 экологических групп, которые хотят, чтобы политическая элита США принимала более активное участие в борьбе против изменения климата.

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