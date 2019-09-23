55-летний Уэндалл Пирс, который сыграл роль отца героини Меган Маркл в прославившем ее сериале «Форс-мажоры», рассказал на днях в своем интервью любопытную историю о супруге принца Гарри. Описанный Пирсом случай приключился в начале 2017-го, во время работы над седьмым по счету и последним для Меган сезоном, пишет издание «7Дней».

Однажды, после завершения съемочного дня, когда Пирс решил подвезти Маркл, он вдруг увидел преследовавших их машину папарацци. Меган играла в то время невесту своего экранного возлюбленного — Майка Росса (актер Патрик Джей Адамс). Что же касается ее романа с принцем, то он тогда еще был далек от заключения помолвки. Так получилось, что в тот день Меган по рассеянности забыла снять с руки бутафорское обручальное кольцо, подаренное ее героине женихом. «Я заметил его и сказал ей: «Даже не думай выходить с ним из машины! Скорее снимай кольцо и отдай его мне!» — вспоминает Уэндалл. Как объяснил актер, в тот момент он уже успел представить себе заголовки, которые появились бы на следующий день в СМИ: «Меган Маркл официально стала невестой принца Гарри!» А это, очевидно, стало бы причиной стресса и для самой актрисы, и для ее любимого. Ведь он в то время еще не решился сделать ей предложение.

Понятно, что Меган тогда поспешно сняла кольцо. И с тех пор следила за тем, чтобы покидая съемочную площадку, оставлять там свою «драгоценность». Впрочем, не прошло и года, как место бутафорского обручального кольца заняло на ее пальце настоящее. Гарри преподнес ей его в ноябре 2017-го. Гарри украсил его двумя бриллиантами, позаимствованными из браслета своей обожаемой мамы Дианы. А третий, самый крупный драгоценный камень он привез из Ботсваны — страны, где начинался его роман с Меган. Заметим, что буквально на днях принц и его супруга снова прибудут Ботсвану. Они отправятся туда в рамках официального королевского тура, во время которого они посетят еще три африканских стран — ЮАР, Малави и Анголу.

Что же касается кинокарьеры Меган, которую все считали завершенной, то недавно появились сомнения в том, что она навсегда ушла из кино. Дело в том, что, как стало известно, она до сих пор не уволила ни своего менеджера, ни агента. И, как утверждают сплетники, Меган, которой, похоже, наскучила ее «золотая клетка», еще может вернуться в Голливуд.

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