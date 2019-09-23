Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что встреча представителей Ирана и США возможна в формате «5 + 1», но не на двусторонней основе, передаёт РИА Новости.

Он рассказал, что Иран не получал запросов на встречу лидера Ирана Хасана Рухани и президента США Дональда Трампа.

«Мы дали понять чётко, что сам по себе запрос не сделает дела. Есть определённые предпосылки, которые должны быть достигнуты. И тогда встреча в формате «5 + 1» на любом уровне будет возможной — не двусторонняя, а «5 + 1», — заявил Зариф.

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