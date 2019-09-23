У британки после укуса ядовитого паука образовалась дыра в руке. Об этом пишет Metro.

Во время уборки в своей квартире 49-летняя Луиза Эдвардс взяла подушку под мышку. Женщина ощутила укол и обнаружила, что ее укусил паук.

Британка решила, что насекомое не опасно и ей ничего не угрожает. Когда спустя несколько дней место укуса воспалилось до размеров мячика для гольфа, а боль стала невыносимой, Эдвардс обратилась к врачу.

Оказалось, что ее укусил паук-стеатода, называемый ложной вдовой. Его яд разъел ткани руки в месте укуса. Британке пришлось пережить небольшую операцию. В результате в руке Эдвардс осталась дыра размером почти четыре сантиметра.

Minval.az