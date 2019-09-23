Премьер-министр Армении Никол Пашинян человек довольно яркий, но перед ним «лебезят до умопомрачения». Об этом в интервью журналу «Жам» заявил российский тележурналист Владимир Познер. По его словам, Пашиняну хотят сказать то, что он хочет услышать.

«Прямо до умопомрачения», — описал свои впечатления от встречи с премьером Армении известный журналист.

По его словам, люди по-разному падки на лесть. «Одни очень устойчивы, другие — нет. Но даже самые устойчивые, если они долго у власти и все время им внушают, что они гении, в конце концов они начинают в это верить», — отметил Владимир Познер.

При этом он признался, что, если бы был у власти, уволил бы каждого, кто бы льстил ему. Говоря о возможности организации интервью с армянским премьером в эфире программы «Познер», журналист отметил, что, собираясь приглашать официальных лиц на интервью, нужно быть очень аккуратным.

«Когда ты приглашаешь официоз, тут всегда надо быть очень аккуратным, не сделать ситуацию хуже, не наломать дров, не подкидывать горючее», — отметил он.

Minval.az