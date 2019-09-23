Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты. Об этом сообщает Independent.

По данным газеты, разрушению подверглись постройки в провинциях Хэнань, Ганьсу, районе Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйском автономном районе.

В частности, взорваны купола и минареты в деревне около города Линься, который называют «маленькой Меккой Китая». Там проживает самая многочисленная мусульманская народность Китая — хуэй.

Кроме того, власти закрыли три мечети в провинции Юньнань и по всей стране запретили использование арабской письменности.

Minval.az