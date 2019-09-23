Армянский оккупант в крайне тяжелом состоянии, с огнестрельными ранениями был госпитализирован с боевой позиции на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает SHAMSHYAN.com.

«В период с 06:00 до 06:30, при пока еще не выясненных обстоятельствах, в военный госпиталь с огнестрельными ранениями в районе брюшной полости, в крайне тяжелом состоянии был доставлен житель ереванского квартала Норагюх Айк Хачатрян, которого призвали в армию несколько месяцев назад, и который, к тому же, имел проблемы со зрением, и многие были удивлены тем, что его призвали», – сообщает издание.

Minval.az