Российских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за подозрений в манипуляциях данными из Московской антидопинговой лаборатории. Об этом в субботу, 21 сентября, со ссылкой на источники, сообщило британское издание The Telegraph. Аналогичную информацию обнародовали журналисты агентства Associated Press, передает интернет-сайт dw.com.

По сведениям журналистов, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) подозревают, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией и подделывала результаты допинг-проб, до того как они попадали в WADA. Таким образом Россия пыталась скрыть факт, что спортсмены в прошлом систематически употребляли допинг.

Издание пишет, что сведения об этом планируется огласить 23 сентября на заседании исполкома WADA в Токио. Кроме того, журналисты убеждены, что в течение следующих двух месяцев появятся новые доказательства нарушений. Источники издания уверяют, что если манипуляции данных подтвердятся, то это может привести к исключению российских спортсменов из Олимпийских игр 2020 года. Журналисты считают, что данные, которыми могли манипулировать, относятся к периоду, который освещается в отчете Ричарда Макларена, опубликованном в 2016 году.

The Telegraph пишет, что подобные «манипуляции могли осуществляться не с одобрения государства, но есть свидетельства их широкого распространия и продолжения».

О том, что Московскую антидопинговую лабораторию подозревают в манипулировании данными, 20 сентября сообщил немецкий журналист Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), известный своими разоблачениями о допинге в российском спорте.

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