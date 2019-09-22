Власти Ирана подтвердили, что задержанное ранее властями ИРИ британское судно Stena Impero будет «вскоре» отпущено. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Fars.

Ранее глава шведской компании Stena Bulks, владельца танкера Stena Impero, Эрик Хонелл заявил, что задержанное ранее властями Ирана судно может быть отпущено в воскресенье.

«Британский танкер Stena Impero вскоре начнет свое плаванье и через 65 дней (задержания) выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды», — заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур в интервью агентству.

Он добавил, что судебные разбирательства касательно судна все еще продолжаются.

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