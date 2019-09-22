После покушения 4 августа 2018 года в Венесуэле предотвратили ещё несколько попыток убийства президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил сам лидер Боливарианской Республики в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, несостоявшаяся попытка покушения на Мадуро произошла 4 августа 2018 года во время его выступления на празднике в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Тогда ранения получили семь гвардейцев. Ни президент, ни кто-либо из высшего руководства страны не пострадал.

— После того покушения мы предотвратили ещё несколько попыток убить меня. Все они были организованы в Колумбии и с одобрения Вашингтона, — отметил Мадуро.

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