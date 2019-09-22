Вооруженные силы Ирана продемонстрировали на параде в воскресенье баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой. Об этом, как передает ТАСС, сообщает агентство Fars.

Отмечается, что ракета «Хорремшехр» способна поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км. Она способна нести боеголовку весом до 1,8 тыс. кг.

Также ВС Ирана продемонстрировали новую боеголовку к ракете, получившую название «Хорремшехр-2».

В воскресенье в Тегеране прошел военный парад, приуроченный к годовщине начала ирано-иракской войны (1980-1988 годы). На мероприятии были представлены современные образцы иранской военной техники, включая самоходное артиллерийское орудие «Хаэл» и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бавар-373».

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