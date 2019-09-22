Похоже, Кэти Холмс вполне оправилась от потрясения, которое ей довелось пережить чуть меньше месяца назад. Актриса, которая была внезапно брошена в конце августа ее бойфрендом Джейми Фоксом, роман с которым продлился почти 6 лет, уже начала встречаться с новым мужчиной. С импозантного вида кавалером Кэти подловили на днях итальянские папарацци. Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на Hollywood Life.

Кэти подкараулили с ее новым бойфрендом, когда она, нежно держась с ним за руку, выходила с модного показа новой коллекции брэнда Fendi. Это мероприятие состоялось в рамках Недели моды в Милане. Кроме Холмс, на этом показе присутствовали и другие знаменитости — Кэндалл Дженнер, сестры Джиджи и Белла Хадид, дочка Синди Кроуфорд — Кайя Гербер…

Что же касается Кэти, то она, появившись там, приятно удивила всех своим видом. Актриса выглядела помолодевшей лет на 10. Она была одета в блейзер модного красного цвета (разумеется, от Fendi), накинутый поверх платья того же цвета в темно-синий горошек. Кем именно был ее спутник, который, видимо стал виновником изменений в облике актрисы, папарацци пока разведать не сумели. Впрочем, в то, как теперь выглядит Кэти, сделала свой вклад и дочка актрисы от Тома Круза — 13-летняя Сури. Как стало известно недавно, она помогла маме пережить расставание с Фоксом и дает дельные советы по части смены имиджа. Как все уже заметили, последнее время Кэти начала одеваться очень стильно и смело.

Что же касается Джейми, бросившего Кэти ради 21-летней красотки Сэли Вэйв, то он тоже вполне доволен жизнью. Он уже заселил Сэлу в свой дом и намерен, кроме всего прочего, помочь ей сделать карьеру. Как заверяет Фокс, его девушка — талантливая певца. Более того, он утверждает, что из нее получится «новая Бейонсе».

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