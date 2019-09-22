Глава Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал про главную угрозу для России. Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец».

По его мнению, вера Соединенных Штатов в свое силовое превосходство, а также попытка американской стороны из-за этого реализовать свои не самые разумные идеи является главной угрозой России и другим государствам.

«Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу и не только для России», — отметил Шойгу.

При этом, обсуждая ситуацию в мире, министр отметил, что вопрос участия России в полномасштабной войне на данный момент не стоит.

Шойгу заявил, что все риски и последствия, которые будет нести за собой подобная война, «очевидны каждому».

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