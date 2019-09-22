Иран до конца года представит в ООН план сотрудничества по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива. Об этом сказал президент Ирана Хасана Роухани на военном параде в Тегеране, сообщает Reuters.

«В этом году мы докажем ООН, что Иран в сотрудничестве со странами региона может создать безопасность в Персидском и Оманском заливах», – заявил он.

Президент Ирана также отметил, что присутствие иностранных войск в районе Персидского залива усиливает «небезопасность» в регионе, после того как США заявили о решении направить дополнительные войска на Ближний Восток.

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