Правительство Индии ввело запрет на электронные сигареты, объяснив это заботой о здоровье молодёжи. Запрет распространяется на производство, изготовление, импорт, экспорт, транспортировку, продажу, распространение, хранение и рекламу электронных сигарет, сообщает Корреспондент.

За первое нарушение полагается штраф $1400 или до года тюрьмы. За последующие приводы из-за вейпов полагается штраф $7000 или 5 лет тюрьмы. Хранение электронных сигарет также будет наказываться тюремным заключением сроком до 6 месяцев и штрафом в $700.

Министр финансов Индии, Нирмала Ситхараман, отметила, что руководствуется в основном статистическими данными из США, согласно которым среди американских школьников старших классов наблюдается рост пользования электронными сигаретами на 77,8 %. Запрет на электронные сигареты должен получить официальное одобрение парламента Индии, когда тот приступит к работе осенью, но обычно это формальность.

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