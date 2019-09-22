Как сообщает телеканал NHK, главным образом отмены касаются рейсов острова Кюсю, через которую, как ожидается, пройдет тропический шторм.
Отмечается, что 151 рейс авиакомпании Nippon Airways был отменён в аэропортах острова Кюсю.
Как сообщает телеканал NHK, главным образом отмены касаются рейсов острова Кюсю, через которую, как ожидается, пройдет тропический шторм.
Отмечается, что 151 рейс авиакомпании Nippon Airways был отменён в аэропортах острова Кюсю.
Дата: 2019/09/22 11:00
Раздел: Мир
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