В Японии из-за тайфуна «Тапа» было отменено 412 региональных рейсов.

Как сообщает телеканал NHK, главным образом отмены касаются рейсов острова Кюсю, через которую, как ожидается, пройдет тропический шторм.

Отмечается, что 151 рейс авиакомпании Nippon Airways был отменён в аэропортах острова Кюсю.

Minval.az