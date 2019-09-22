Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал угрозы США отправить войска на Ближний Восток «позерством». Об этом он заявил в эфире телеканала CBS, сказано в Twitter программы Face The Nation.

«Я думаю, что это позерство. Я думаю, что все в решении этой проблемы идет в неправильном направлении», — подчеркнул он. Зариф выразил сомнение в том, что стороны смогут избежать военного конфликта после отправки дополнительных американских войск в Саудовскую Аравию. По его словам, тот, кто начнет войну, не станет «тем, кто ее закончит».

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