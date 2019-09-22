Иран готовится к нанесению новых ударов по целям в Саудовской Аравии, о чем проинформировали иностранных дипломатов некоторые лидеры йеменских повстанцев-хуситов, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание пишет, что часть лидеров хуситов «подняла тревогу о возможной новой атаке после того, как попала под давление со стороны Ирана, требующего от них сыграть в этом свою роль».

И хотя заявления хуситов воспринимаются на Западе с долей скептицизма, «США и Саудовская Аравия получили эту информацию от источников, которых информировали хуситы», Саудовская Аравия в связи с этим активизировала меры безопасности.

Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам опроверг, что какое-либо предупреждение иностранным дипломатам о потенциальных иранских атаках распространялось.

Вместе с тем, издание объясняет возможность утечки информации тем, что в руководстве хуситов возникли противоречия по поводу того, насколько серьезно следует полагаться на Иран.

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