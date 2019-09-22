Британец Чарльз Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества «Новичок», планирует отсудить у России один миллион евро, сообщает The Mirror.

Указывается, что Роули нанял адвоката и хочет подать в суд на Россию. Пострадавший рассчитывает на компенсацию в связи со смертью от отравляющего вещества его подруги Дон Стерджесс, а также серьезными побочными эффектами от «Новичка» для его организма. «Это очень сильно повлияло на мою жизнь. Я требую справедливости», — объяснил он.

По словам адвоката британца, самое большое беспокойство у него вызывает «утаивание правды». «Есть еще так много вопросов без ответа, и именно поэтому он поручил нам, чтобы помочь ему получить эти ответы», — подчеркнул он.

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