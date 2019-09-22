Специалисты реставрационных мастерских строящегося Большого египетского музея у пирамид Гизы начали восстановление поврежденных позолоченных пластин саркофага фараона Тутанхамона (правителя XVIII династии фараонов, 1332-1323 года до нашей эры), перевезенного некоторое время назад в Каир из усыпальницы царя в Луксоре на юге Египта.

Как заявил в субботу журналистам глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири, «частички позолоты сначала внимательно изучаются, затем соединяются между собой и крепятся именно на то место, где они находились изначально». Реставраторы уверяют, что это очень трудоемкая и скрупулезная работа, для завершения которой понадобятся многие недели.

Около двух месяцев назад позолоченный саркофаг Тутанхамона впервые почти за сто лет покинул Долину Царей в Луксоре и был доставлен в египетскую столицу. Ученые сообщили, что имеющий деревянную основу бесценный памятник серьезно пострадал от влажности за те десятилетия, что он находился в открытой гробнице без консервации. В частности, у саркофага в нескольких местах повреждена деревянная основа и покрывающие ее золотые пластины. После доставки в Каир саркофаг прошел трехнедельную стерилизацию прежде, чем поступил в руки реставраторов.

По словам аль-Вазири, в министерстве по делам древности уверены, что «опыт и мастерство египетских реставраторов помогут восстановить позолоченный саркофаг до того состояния, каким он был изготовлен древними египтянами, а не на момент его обнаружения в начале прошлого века». «Вы никогда не задумывались, почему археолог Говард Картер перенес все артефакты из гробницы, а позолоченный саркофаг оставил на месте? Я думаю, что плачевное состояние не позволяло его транспортировать», — пояснил аль-Вазири.

Планируется, что позолоченный саркофаг Тутанхамона после реставрации будет выставлен вместе с сокровищами из гробницы в строящемся Большом египетском музее. Каменный саркофаг и мумия Тутанхамона пока останутся в Долине Царей.

Не тронутую грабителями гробницу Тутанхамона обнаружил археолог Говард Картер в 1922 году. Эта находка стала одной из главных сенсаций в египтологии.

Minval.az