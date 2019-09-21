Полиция Греции арестовала авиапирата, находившегося в розыске за захват самолета в 1985 году, сообщило управление полиции Южной части Эгейского моря.

На Миконосе 19 сентября по ордеру властей Германии был задержан 65-летний иностранец, он обвиняется в терроризме, конкретно — в авиапиратстве и похищении людей в 1985-1987 годах, говорится в сообщении.

«Разыскиваемый доставлен в суд, который принял решение о временном аресте», — сообщила полиция.

Террористы 14 июня 1985 года захватили самолёт Boeing 727 компании Trans World Airlines, направляющийся из Афин в Рим. Они заставили пилотов лететь в Бейрут. Террористы требовали освободить несколько сотен заключённых из израильских и южно-ливанских тюрем. Восемь членов экипажа и 145 пассажиров удерживались на протяжении 17 дней. Во время теракта был убит американский морской пехотинец.

Minval.az