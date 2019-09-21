В Великобритании на аукцион Humbert & Ellis выставили комплект нижнего белья жены Адольфа Гитлера Евы Браун. Трусы и ночную рубашку приобрел коллекционер за 6,1 тысячи фунтов стерлингов (487 тысяч рублей), сообщили в Mirror.

Оба предмета были проданы аукционному дому коллекционером вещей времен Второй мировой войны. Сорочка и нижнее белье хранились у него более 50 лет.

На трусах Браун вышиты ее инициалы. Также сохранилась этикетка с надписью о том, что их изготовили в Баварии в 1944 году.

Изначально изделия собирались продать за 800 фунтов стерлингов за каждое, но из-за ажиотажа вокруг аукциона с вещами приближенных Гитлера цена выросла в семь раз.

Фюрер и Ева Браун поженились в бункере в 1945 году за несколько часов до того, как покончили с собой.

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