Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco. Об этом сообщает сайт Пентагона.

По его словам, ни одна система не сможет защитить от такой угрозы.

Однако Данфорд отметил, что наличие многослойной системы возможностей обороны позволит снизить риск нападения дронов или других атак, которые могут быть совершены Ираном.

Minval.az