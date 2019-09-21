Турция завершила подготовку к операции в Сирии.

Как передает «Анадолу», об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент прокомментировал поддержку, оказываемую США так называемым «Сирийским демократическим силам», костяк которых составляют террористы YPG/PKK.

Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK, отметил глава государства.

«Турция завершила подготовку к операции в Сирии. США являются стратегическим партнером Турции. Две страны на протяжении многих лет были стратегическими партнерами по НАТО. Это партнерство существует и сегодня, и Анкара не стремится к противостоянию с Вашингтоном. Однако Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK», — сказал Эрдоган.

Президент также акцентировал внимание на новой выдуманной организации под названием «Сирийские демократические силы» (SDG).

«В настоящее время регион почти очищен от террористов ДЕАШ. Теперь же выдумали новую организацию под названием «Сирийские демократические силы» (SDG). На самом деле это трюк. SDG в действительности ничем не отличается от PYD и YPG. В ее состав входят несколько террористических организаций», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция не может игнорировать эти реалии.

«Мы должны очистить этот регион от террористических организаций. Большую часть населения региона составляют арабы — около 85-90 процентов», — сказал Эрдоган.

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