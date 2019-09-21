Премьер-министру Ирландии Лео Варадкару перед его встречей с коллегой Борисом Джонсоном подарили пузырек святой воды. Об этом в Twitter сообщил журналист Sky News Дэвид Блэвинс.

«Священник Ричард Гиббонс из западной Ирландии в шутку вручил ирландскому премьеру Лео Варадкару бутылочку святой воды для «дополнительной защиты» перед встречей чиновника с британским премьер-министром Борисом Джонсоном», — написал журналист.

Лео Варадкар в шутку ответил: «Я должен вылить это на него?».

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