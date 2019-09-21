Американская корпорация Google заявила о создании самого мощного в мире квантового компьютера.

Новый суперкомпьютер способен выполнять расчёты за пределами возможностей всех ныне существующих машин. В частности, изобретение Google выполнило за три минуты и двадцать секунд тот же объём операций, на который самому мощному на 2019 год суперкомпьютеру Summit от компании IBM потребовалось бы около десяти тысяч лет, передает портал «Life.ru».

«Насколько нам известно, этот эксперимент представляет собой первое вычисление, которое может быть выполнено исключительно на квантовом процессоре», — говорится в докладе.

Тем не менее проект Google пока способен одновременно выполнять только один технический расчёт. Однако разработчики называют своё изобретение «важным этапом пути к полномасштабному квантовому вычислительному процессу».

Minval.az