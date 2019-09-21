Иран планирует в скором времени провести военно-морские учения совместно с Россией и Китаем в международных водах, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на главу международного подразделения Генштаба Вооруженных сил Ирана Гадира Незами.

«Совместные учения будут проведены на севере Индийского океана и в Оманском заливе», — заявил Незами, слова которого цитировали иранские СМИ.

Он отметил, что планов подобных учений в Персидском заливе нет.

Такое заявление Незами сделал после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.

Minval.az