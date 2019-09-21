Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в субботу встретился с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем.

«Стороны подчеркнули, что высокий уровень связей двумя странами и дружеские отношения глав государств создают прочную основу для развития двустороннего сотрудничества. В ходе обсуждения дальнейших действий, направленных на развитие военного сотрудничества и укрепление взаимоотношений между Азербайджаном и Беларусью, был особо отмечен вклад двух государств в региональную безопасность», — отмечается в информации пресс-службы оборонного ведомства.

З.Гасанов, говоря о большом потенциале для реализации совместных проектов в различных направлениях, в частности, в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, подчеркнув важность данной встречи и выразил уверенность, что это послужит дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

С.Зась, в свою очередь, отметил наличие перспектив для расширения связей между Беларусью и Азербайджаном, в том числе дальнейшего развития сотрудничества в военной области.

В ходе встречи обсуждался ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Minval.az