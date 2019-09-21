Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приняла максимальные меры безопасности в связи с резким ухудшением погодных условий 21-22 сентября.

Как заявили в компании, на всех участках были проведены просветительские работы, прекращены работы на открытом воздухе, были даны указания по обеспечению безопасности строений и сооружений, организовано дежурство на участках, где это необходимо. Более 500 нефтяников были эвакуированы воздушным и морским транспортом.

В виду возможного чрезвычайного положения текущая ситуация находится под постоянным контролем. Дежурные суда и корабли противопожарной службы МЧС осуществляют дежурство на всех морских нефтегазовых месторождениях. Ожидается, что утром 22 сентября погода нормализуется.

Minval.az