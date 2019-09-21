Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала Press TV.

«Любой беспилотник, нарушающий наше воздушное пространство, будет сбит», — подчеркнул Салами. Он добавил, что Иран имеет одни из наилучших возможностей среди всех государств, которые могут перехватывать такие летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток для укрепления обороны Саудовской Аравии. Он принял такое решение, так как считает Иран ответственным за атаку на нефтяные объекты в королевстве.

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