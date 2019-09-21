Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительной группировки войск для укрепления противовоздушной обороны Саудовской Аравии после нападения на нефтяные объекты. В заявлении Пентагона подчеркивается, что эти меры предприняты для «сдерживания дальнейшего пагубного поведения Ирана».

По словам министра обороны США Марка Эспера, речь идет о силах противовоздушной и противоракетной обороны. Глава объединенного комитета начальников штабов генерал Джо Данфорд добавил, что на Ближний Восток отправятся сотни солдат, не уточнив, сколько конкретно. Сроки развертывания группировки также не уточняются.

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