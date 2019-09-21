Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона в Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Источник американского издания рассказал, что неоднократно обсуждал эту тему с Трампом. «Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?» — приводит газета слова своего собеседника.

Также в материале говорится, что американский президент отказывается назначать конкретную дату встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В то же время помощники Трампа настаивают на проведении этих переговоров.

Minval.az