Ученые описали и объяснили редчайший случай, когда человек пьянеет без алкоголя, сообщает журнал Cell Metabolism.

Согласно их исследованиям, причина данного состояния — штаммы кишечной бактерии Klebsiella pneumonia. Они способны повышать уровень алкоголя в крови человека выше нормы. Вследствие этого даже те, кто в принципе не притрагивается к алкоголю, могут почувствовать себя опьяненно.

«Мы были удивлены, что бактерии могут производить столько алкоголя», — заявил ведущий автор исследования Цзин Юань.

Необычный случай произошел с жителем Пекина. Не смотря на то, что мужчина не употреблял спиртных напитков, его печень была воспалена, как у алкоголика. Оказалось, что у него так называемый «синдром внутренней пивоварни» или «синдром автоброжения», который и возник вследствие бактерий данного вида, количество которых в его организме превышали норму в 900 раз.

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