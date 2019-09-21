Американская газета Jewish Journal опубликовала статью главы общины горских евреев Азербайджана Милиха Евдаева под названием «Лос-Анджелес не должен чествовать страну, которая прославляет своих нацистских генералов», передает АзерТадж.

В своей статье М.Евдаев пишет о том, что 22 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит на митинге, который пройдет в Гранд-парке в центре Лос-Анджелеса прямо перед зданием муниципалитета, в сопровождении государственных, окружных и городских чиновников. Гранд-парк является общественным местом, которым совместно управляют администрация города и округа Лос-Анджелес. Это первый случай, когда иностранный лидер получает такую привилегию в Лос-Анджелесе, пишет автор. Это было бы не удивительно, если бы Армения была настоящим союзником и другом Соединенных Штатов и страной, искренне приверженной демократическим ценностям. Однако это не так.

С момента обретения независимости в 1991 году, Армения проводит внешнюю политику, постоянно противоречащую США в регионе Южного Кавказа и на международной арене, отмечает М.Евдаев.

Далее в статье говорится о том, что Армения продолжает политику восхваления армянских нацистов-коллаборационистов и по сей день. Огромный памятник Гарегину Нжде, нацистскому генералу армянского происхождения, возведен в центре столицы Армении Ереване. Нжде считается национальным героем, и в дополнение к памятнику в его честь названы площадь и станция метро в Ереване, а его «наследие» преподается детям в государственных школах Армении. Нжде сотрудничал с нацистами в качестве одного из командиров «Армянского легиона» Вермахта. Это подразделение воевало в Крыму, на Кавказе и на юге Франции. За военные преступления и сотрудничество с нацистами советский суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Автор пишет, что Армения восхваляет и другого армянского нацистского генерала — Драстамата Канаяна (также известного как генерал Дро). Правительство Армении основало Институт национальных стратегических исследований им. Драстамата Канаяна, а министерство обороны учредило медаль его имени для награждения военнослужащих и гражданских лиц, которые преуспели в военном обучении.

М.Евдаев пишет, что в Армении усиливается антисемитизм.

Не случайно, что из-за растущего антисемитизма еврейская община Армении, в которой до 1991 года насчитывалось более 5 000 человек, сократилась до 100 человек.

Кроме того, Армения также известна во всем мире в связи с незаконной военной оккупацией значительной части территории Азербайджана. Премьер-министр Пашинян не проявляет готовности мирным путем разрешить нагорно-карабахский конфликт. Напротив, одним из первых шагов, который он предпринял, — отправил сына на службу в оккупированный Карабахский регион. А в прошлом месяце он даже намекнул на возможную аннексию этой оккупированной территории Азербайджана Арменией.

В заключение статьи М.Евдаев выражает надежду на то, что 600-тысячная еврейская община Лос-Анджелеса выразит недовольство в связи с визитом Пашиняна, «этим возмутительным и позорным актом, который оскорбляет прекрасный город Лос-Анджелес».

Minval.az